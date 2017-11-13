Голое платье Светланы Лободы вызвало бурные споры в Сети
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Светлана Лобода удивила фанатов новым образом.
Вчера, 12 ноября, прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон». Звезды, будто сговорившись, удивляли публику своими нарядами. После концерта Светлана Лобода решила объяснить фанатам свой выбор платья.
«Так поразила мою дочь красотка Дейнерис , что маме пришлось примерять новый образ», — поделилась звезда.
Мнения разделились.
«Вам оооочень идет», «Какая красивая», «Шикарная, цвет волос нереальный», «Хороший образ, бусинка!!», «Платье бомба!!!» — хвалят одни фанаты.
«Красотка, но платье не очень», «И платье и цвет волос неудачны», «Было лучше», «До этого ярче была, потерялась», «Будете ли вы возвращаться к предыдущему образу или нет?» — критикуют наряд и цвет волос другие.
А как считаете вы?
Фото: instagram, Яна Брякина / Passion.ru