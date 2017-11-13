Светлана Лобода удивила фанатов новым образом.

Мнения разделились.

«Вам оооочень идет», «Какая красивая», «Шикарная, цвет волос нереальный», «Хороший образ, бусинка!!», «Платье бомба!!!» — хвалят одни фанаты.

«Красотка, но платье не очень», «И платье и цвет волос неудачны», «Было лучше», «До этого ярче была, потерялась», «Будете ли вы возвращаться к предыдущему образу или нет?» — критикуют наряд и цвет волос другие.

А как считаете вы?