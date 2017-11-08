Накануне, 12 ноября, в Москве состоялась 22-я церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

В этот вечер на сцену Кремлевского дворца вышли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Вера Брежнева, Николай Басков, Стас Михайлов, МакSим, Светлана Лобода, Григорий Лепс, «Би-2», Баста, Зара, Денис Майданов, София Ротару, Таисия Повалий и другие артисты исполнили свои самые популярные треки, которые продержались в хит-параде «Русского радио» более 20 недель, за что и получили заветные статуэтки «Золотого граммофона». Стоит отметить, что абсолютным рекордсменом стал Филипп Киркоров: за 22 года существования премии король поп-сцены получил 22 граммофона!

«Мой 22 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»! Это пока, на сегодняшний день абсолютный рекорд и мой и «Золотого граммофона»! Спасибо всем моим поклонникам за их голоса, искреннюю 30 летнюю любовь и веру в меня! Это окрыляет!» — поделился своими эмоциями у себя в Instagram Филипп (орфография и стиль автора сохранены — прим. ред.).

Этот вечер запомнился зрителям не только невероятными выступлениями звезд, но и их нарядами. Так, особое внимание привлекла Полина Гагарина. Певица появилась на красной дорожке церемонии в роскошном сияющем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, продемонстрировав безупречную фигуру. И это спустя полгода после рождения дочки!

Ани Лорак тоже собрала массу восхищенных взглядов, надев соблазнительное мини-платье, которое во всей красе подчеркнуло ее бесконечные ноги.

Ну и, конечно же, не обошлось без яркого костюма Николая Баскова. Огромная блестящая корона, мантия и крупные украшения — все в лучших традициях артиста.