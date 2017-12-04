53-летняя певица Алена Апина снялась в зажигательном видеоклипе.

«Сегодня стартовала рекламная компания нашего с Красновой Наташей клипа ПОДКАТЫ», — поделилась в блоге она, поблагодарив за снимок фотографа Алену Владыкину: «Поймала что-то нужное в этом моем ярком периоде жизни».

Несколько дней назад в Москве состоялись съемки видеоклипа Black Russian Mama — одного из проектов звезды Instagram Натальи Красновой. В них приняла участие популярная певица Алена Апина, которая удивила своих поклонников стильным и ярким образом.

Алена Апина не устает доказывать, что в 53 года можно оставаться стройной и позволять себе ультракороткие мини и откровенные декольте.

«К новым "ценителям прекрасного"... почти готова! Знаю что огребу по полной, но хочется верить — юмор и легкая провокация с нашей стороны и ваше предновогоднее добродушное настроение возьмут верх», — написала артистка.

«Какая красивая женщина», «Нереально красивая», «Очень шикарная», «Булгаковская Маргарита перед вылетом за реку! Вы прекрасны, Алена», «Огребу - это не про вас. Вы не Темникова и не Бузова. Вы народная артистка, а значит огонь, вода и медные трубы...пройдены. Осталось быть собой - королевой», — поддерживают ее верные поклонники.

На защиту коллеги встала и Наталья Краснова. «Все, кто сейчас будет писать плохое про Алену, будут рассаживаться в вагоны и уезжать прочь на ночной электричке», — пригрозила она «диванным критикам» в своем блоге.

Премьера клипа состоится 16 декабря на страничках артисток.

Фото: instagram