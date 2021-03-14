Голливудские гены в третьем поколении: Голди Хоун и Курт Расселл снова стали бабушкой и дедушкой
Фото: @goldiehawn/ Instagram
Легендарная пара - настоящий пример для подражания! Кажется, что эти двоя обожают друг друга так, как никто на этом свете. В этой семье прекрасно все, и очень хорошо, что со временем она становится только больше. Согласитесь?
Так, на днях стало известно, что у возлюбленных родился внук. У Уайатта Расселла и его жены Мередит Хагнер родился сын. Об этой новости новоиспеченная мама сообщила в своем профиле в Instagram. Звезда поделилась кадрами с фотосессии для глянцевого издания и сопроводила их словами: «Через 2 недели после того, как были сделаны эти снимки, на свет появился Бадди Прайн Расселл!» — призналась она.
Кстати, для Голди и Курта этот ребенок тоже первенец. Конечно, бабушкой и дедушкой знаменитых актеров называют уже давно, но новорожденный Бадди — первый общий биологический внук Хоун и Расселла. Кейт Хадсон подарила 75-летней маме троих внуков, и столько же подарил и ее сын Оливер Хадсон.
Фото: @goldiehawn/ Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!