Голливудская звезда Приянка Чопра показала, какой худой была в 17 лет

На фотографии будущая звезда подиумов и киноэкранов изображена экстремально худой, улыбчивой девушкой с пухлыми губами, которая, впрочем, мало похожа на сексуальную красавицу с аппетитными формами, покорившую не только жителей Индии, но и Голливуд, в которую Приянка превратилась с годами. Сегодня ей 38 лет и у нее 59,6 миллионов подписчиков только в социальной сети Instagram. Однако она по-прежнему стройна и улыбчива – этого у нее не отнять. Подписчики с радостью поддержали свою любимицу в комментариях: «Боже! Ты была красивой тогда и осталась такой и сейчас», «И тогда, и сейчас ты восхитительна», «Скинни-легенда», «Почему я в свои 17 не выглядела так, как ты тогда?», «Супермилая улыбка», «О! Я помню эту девушку!», «Не может быть! Ты не могла быть такой горячей штучкой в 17 лет», «Ты очаровательна», «Вы – источник вдохновения для многих, знаешь ведь?», «Как ты изменилась!», «Дива в начале пути».