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«Год разбитого сердца»: Ивакова намекнула на то, что в их расставании с Ефремовым виноват он

Актриса подвела итоги года, где и сделала неоднозначное заявление о душевной травме, нанесенной ей экс-возлюбленным — Никитой Ефремовым
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Никита Ефремов и Мария Ивакова на премии GQ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ноябре этого года актеры расстроили поклонников печальной новостью — они объявили о расставании спустя двухлетнего романа. Вопреки пересудам и Ивакова, и Ефремов сообщили о том, что их разрыв прошел мирно и без конфликтов. Об этом каждый из них сообщил на своей страничке в социальной сети.

Однако, судя по недавней сториз в Instagram актрисы фильма «8 лучших свиданий», безболезненно расставание прошло не для всех. Девушка подвела итоги года, где рассказала о ключевых событиях, произошедших с ней. Одним из них стало и расставание с Никитой Ефремовым. «Год разбитого сердца», — написала она и опубликовала совместный снимок с отдыха с экс-возлюбленным.

Известно, что после распада отношений Никита и Мария остались в дружеских отношения. Они даже ездили в совместный отпуск после объявления о расставании.

Мария Ивакова сообщила о том, что Ефремов разбил ей сердце

Мария Ивакова сообщила о том, что Ефремов разбил ей сердце

Фото: Instagram @maria_ivakova

Роман двух актеров завязался в 2019 году. Они познакомились на тренинге коллеги по цеху —Александра Дзюбы. О том, что Ефремов и Ивакова состоят в отношениях стало известно не сразу. Они долгое время скрывали свою личную жизнь от публики. Первое их совместной появление пришлось на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Фото: Instagram, Global Look press

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