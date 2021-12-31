«Год разбитого сердца»: Ивакова намекнула на то, что в их расставании с Ефремовым виноват он
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В ноябре этого года актеры расстроили поклонников печальной новостью — они объявили о расставании спустя двухлетнего романа. Вопреки пересудам и Ивакова, и Ефремов сообщили о том, что их разрыв прошел мирно и без конфликтов. Об этом каждый из них сообщил на своей страничке в социальной сети.
Однако, судя по недавней сториз в Instagram актрисы фильма «8 лучших свиданий», безболезненно расставание прошло не для всех. Девушка подвела итоги года, где рассказала о ключевых событиях, произошедших с ней. Одним из них стало и расставание с Никитой Ефремовым. «Год разбитого сердца», — написала она и опубликовала совместный снимок с отдыха с экс-возлюбленным.
Известно, что после распада отношений Никита и Мария остались в дружеских отношения. Они даже ездили в совместный отпуск после объявления о расставании.
Фото: Instagram @maria_ivakova
Роман двух актеров завязался в 2019 году. Они познакомились на тренинге коллеги по цеху —Александра Дзюбы. О том, что Ефремов и Ивакова состоят в отношениях стало известно не сразу. Они долгое время скрывали свою личную жизнь от публики. Первое их совместной появление пришлось на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Фото: Instagram, Global Look press