Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании после двух лет отношений

35-летняя актриса Мария Ивакова ошарашила свою аудиторию постом в личном блоге. Актриса сообщила поклонникам, что их отношения с 33-летним актером Никитой Ефремовым закончены. Пара была вместе около двух лет. Как заявляет Мария, расставание прошло мирно, без конфликтов и скандалов.

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих.

P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества», — пишет актриса.