Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании после двух лет отношений
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
35-летняя актриса Мария Ивакова ошарашила свою аудиторию постом в личном блоге. Актриса сообщила поклонникам, что их отношения с 33-летним актером Никитой Ефремовым закончены. Пара была вместе около двух лет. Как заявляет Мария, расставание прошло мирно, без конфликтов и скандалов.
«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих.
P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества», — пишет актриса.
Вслед, теперь уже, за экс-возлюбленной, высказался и сын Михаила Ефремова. Он также отметил, что их двухлетним отношениям с Иваковой пришел конец, однако из них он выходит с чувством любви и благодарности к Марии. Актер сообщил об этом чуть прозаично и в меру кратко. «Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — делится он
Фото: Instagram, Global Look press