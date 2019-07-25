Грустные фото и палец без кольца: Глюк'oZа разводится с мужем?

Слухи о том, что Наталья Ионова и Александр Чистяков находятся на грани развода появились несколько минут назад. Поклонники заметили, что певица не носит обручальное кольцо, а в ее Instagram все чаще стали появляться посты о смысле жизни и настоящих ценностях.
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“Красивая”, “хорошо выглядишь”, “прекрасная”... ⠀ Очень популярные комменты в инстаграме, правда? ⠀ Но, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас понял – красота – это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то. ⠀ Быть красивой очень просто. Какой секрет? ⠀ Нужно ощущать счастье! Для того, чтобы оно всегда сияло в вас и освещало внутренний и внешний мир, нужно не так уж и много. Счастье, вопреки мифам, не наступит с каким-то переломным моментом. Вы не станете счастливее с повышением зарплаты или поездкой заграницу, с телефоном последней модели или туфлями от самого-именитого-бренда. ⠀ Точно так же, потеряв что-то очень важное в жизни, вы не станете более несчастными, несмотря на боль. ⠀ Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных и обязательно выбираетесь на природу. ⠀ Но если все эти примеры для вас слишком абстрактные, есть несколько вещей, которые точно подействуют. Только выполнять их нужно каждый день: ⠀ 1. Улыбайтесь. Да, именно улыбка – символ счастья. Когда вы улыбаетесь даже без повода – организм думает, что вы счастливы. ⠀ 2. Делайте упражнения. Не обязательно готовиться к подьему на Эверест, конечно:) но банальная разминка и растяжка заставит вас чувствовать себя совсем по-другому. ⠀ 3. Час до сна посвятите себе и любимым делам. Отложите телефон и забудьте о нем перед сном. Вместо этого принимайте ванну, слушайте музыку, глубоко дышите и отдыхайте. ⠀ Это мой скромный рецепт. Но, возможно, он поможет вам почувствовать свою истинную красоту 🙌 и выпустить ее наружу. ⠀ #глюкоза #glukoza
Певица никаких комментариев не дает, а масла в огонь подливают телеграм-каналы, которые сообщают новости о паре, ссылаясь на анонимные источники. Так, канал «Только никому» распространил информацию, что еще зимой Александр Чистякова заметили в компании молодой привлекательной особы.
Другие инсайдеры ссылаются на то, что у певицы наступила депрессия из-за ускользающей молодости. Что она стала буквально «повернута» на внешности, везде водит с собой фотографа и разрешает использовать только собственные фотографии. Поэтому стала меньше времени уделять мужу.
Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Героиня Татлера», что Чистяков и Ионова долго балансировали на грани развода.
Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились в 2006 году. У них растут две дочери – Лида и Вера. У Чистякова также есть сын от первого брака, который наладил с мачехой прекрасные отношения.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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