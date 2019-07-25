Грустные фото и палец без кольца: Глюк'oZа разводится с мужем?

Другие инсайдеры ссылаются на то, что у певицы наступила депрессия из-за ускользающей молодости. Что она стала буквально «повернута» на внешности, везде водит с собой фотографа и разрешает использовать только собственные фотографии. Поэтому стала меньше времени уделять мужу.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Героиня Татлера», что Чистяков и Ионова долго балансировали на грани развода.