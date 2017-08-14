Глюк'oZa решила научить Ксению Собчак эротично мыться в душе и получила достойный ответ

Сегодня утром молодая мама Ксения Собчак удивила общественность, опубликовав эротическое видео в душе. Оно пришлось по вкусу не всем подписчикам ее блога: критики отметили, что из-за неправильных ракурсов грудь звезды выглядит не так, как хотелось бы, а некоторые и вовсе предположили, что Ксения ждет второго ребенка.

На видео «новичка» не смогла не отреагировать и гуру подобный съемок — певица Глюк'oZa. «Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...», — написала она, опубликовав ролик, который наглядно демонстрирует, как правильно мыться в душе на камеру. «Все дело в операторе», — кокетливо добавила звезда.