Глюк'oZa показала Ксении Собчак, как нужно снимать эротические видео
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Глюк'oZa решила научить Ксению Собчак эротично мыться в душе и получила достойный ответ
Сегодня утром молодая мама Ксения Собчак удивила общественность, опубликовав эротическое видео в душе. Оно пришлось по вкусу не всем подписчикам ее блога: критики отметили, что из-за неправильных ракурсов грудь звезды выглядит не так, как хотелось бы, а некоторые и вовсе предположили, что Ксения ждет второго ребенка.
На видео «новичка» не смогла не отреагировать и гуру подобный съемок — певица Глюк'oZa. «Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...», — написала она, опубликовав ролик, который наглядно демонстрирует, как правильно мыться в душе на камеру. «Все дело в операторе», — кокетливо добавила звезда.
«Огонь!», «На это можно смотреть бесконечно», «Отличный ответ», «Собчак стебла Нюшу, а Наташа стебет Собчак», «Вы можете смело Собчак дать урок "Как эротично танцевать под душем"», — потешаются фанаты.
«Все дело в чувстве юмора», — намекают сторонники Собчак. «Да нет, все дело в том, с иронией к себе относиться или без нее», — ответила сама Ксения.
Возможно, Наташа действительно восприняла все слишком серьезно?
Фото: instagram.com