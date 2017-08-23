На днях Ксения Собчак и Максим Виторган отправились отдыхать на остров Корсика.

Об очередном семейном путешествии журналистка сообщила в своем блоге, опубликовав совместное фото с мужем: «Каникулы Бонифация».

Сейчас звездная чета вовсю наслаждается романтической поездкой: изучает местные достопримечательности, катается на яхте и проводит вечера за играми и крепкими напитками.

Несмотря на милую семейную поездку, молодая мама Собчак не забывает провоцировать общественность. Так, сегодня она опубликовала на своей странице в Instagram очень смелое и горячее видео, в котором исполняет эротический танец под душем в черном мини-бикини.

«Посвящается всем эротическим видео «под душем», «на камне», «вылезаю из бассейна медленно» «пью воду и обливаюсь» этого лета!!!, — подписала ролик она.