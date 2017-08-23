Горячо! Молодая мама Ксения Собчак взбудоражила поклонников эротическим танцем под душем
Об очередном семейном путешествии журналистка сообщила в своем блоге, опубликовав совместное фото с мужем: «Каникулы Бонифация».
Сейчас звездная чета вовсю наслаждается романтической поездкой: изучает местные достопримечательности, катается на яхте и проводит вечера за играми и крепкими напитками.
Несмотря на милую семейную поездку, молодая мама Собчак не забывает провоцировать общественность. Так, сегодня она опубликовала на своей странице в Instagram очень смелое и горячее видео, в котором исполняет эротический танец под душем в черном мини-бикини.
«Посвящается всем эротическим видео «под душем», «на камне», «вылезаю из бассейна медленно» «пью воду и обливаюсь» этого лета!!!, — подписала ролик она.
Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Одни из них оценили чувство юмора звезды, другие же посчитали, что Собчак ведет себя слишком пошло: «Ксения молодец, всегда относится ко всему с юмором», «Нелепо как-то!», «Пошло и ужасно», «Ксюха, ты молодец! Прикольно изобразила всех инстакрасоток, которые чуть стройней, но мнят себя богинями!!»
Фото: instagram, globallookpress