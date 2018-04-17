Глюк'оZa о запрещенных препаратах: «В 12 лет я попробовала все, что только существует»

Сейчас Наталья Ионова — известная певица, жена бизнесмена, мама двух очаровательных девочек. Но не всегда в ее жизни все было гладко. Сегодня в откровенном интервью для канала Super артистка рассказала о своем «веселом» детстве.

Когда будущая звезда познакомилась с Максимом Фадеевым, ей было 12 и она была чертовски пьяна. «Я познакомился со своей дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссера», — рассказывал продюсер. Тогда все восприняли эти слова как шутку, но мужчина не шутил: наркотики и алкоголь для девочки, которую родители отдали в кино, были нормой.

«Я могу сказать, что он абсолютно не соврал. Мы с ним действительно познакомились в момент такой жизни моей, которая очень отличалась от того, что есть сейчас. Случалось так, что я прибегала к каким-то наркотикам, для того чтобы они усиливали чувства, усиливали эмоции», — призналась Наташа.

«Мне тогда было 12 лет, я снималась в кино, на тот момент мне кажется я вообще попробовала все наркотики, которые только существуют, и там же я попробовала портвейн. Так получилось, что не рассчитала дозу. И Макс меня в тот момент просто спас. Половины моих сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли и тусовались, их просто нет в живых. Наверное нужно было оказаться в той ситуации, чтобы Макс меня заметил. Потому что я единственный человек которого он заметил из всего фильма, хотя там было около тринадцати человек детей, которые все употребляли наркотики и пили портвейн, но я видимо делала это по-особенному», — рассказала она.

«На тот момент там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики, и экстази, ну в принципе все наркотики, которые есть, я попробовала. Я пробовала героин несколько раз, но потом сказала нет, потому что я видела, как погибают люди рядом. У нас в подъезде употребляли все, от мала до велика, все соседи торчали», — перечислила звезда.