В московском ресторане Butler прошла вечеринка журнала Hello!, которую Светлана Бондарчук вот уже десятый год устраивает в рамках Московского международного кинофестиваля.

В Москве открылся 39-й Московский международный кинофестиваль, во время которого не только показывают фильмы режиссеров со всего мира, но и устраивают вечеринки. На этот раз мероприятие прошло под девизом «Живи ярко!» и было посвящено ярким фильмам, актерам, операторам и режиссерам. Многие гостьи Светланы Бондарчук, в числе которых были Наталья Ионова, Эвелина Хромченко, Наталья Бардо, Аглая Тарасова и звезда фильма «Нелюбовь» Марьяна Спивак, решили соответствовать названию вечеринки и оделись в красочные наряды.