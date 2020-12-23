Ляйсан Утяшева в латексных брюках рассказала о своих желаниях: «Бойтесь, они сбываются»

Ляйсан Утяшева опубликовала в своем Instagram яркий кадр из фотосессии. На нем чемпионка по художественной гимнастике в черном топе без лямок и эффектных латексных брюках.

В подписи к публикации Ляйсан рассказала о своих желаниях, и что делать для того, чтобы они сбывались:

«Если вы спросите тех, кто старше вас или самих себя: "О чем они/вы мечтали в 18 лет?". Большинству сильно повезло, что ничего из этого не сбылось... ⠀ А если серьезно, то прочитала пару интересных статей, продолжаю делиться с вами тем, что откликается у меня. Поставить цель, загадать мечту или что-то пожелать очень легко. Но лучше, если вы посвятите этому процессу какое-то время, чтобы понять, будет ли все это иметь значение для вас через 5 лет или даже 25. К чему бы вы не стремились, о чем бы не мечтали, какие бы цели не ставили, действительно ли это будет что-то для вас значить потом?», — рассказывает Утяшева и предостерегает, что принимать решения нужно в спокойной обстановке и наедине с собой, а импульсивные желания могут сбываться и повлечь за собой множество проблем.