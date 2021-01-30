Главный тиктокер России Колесников — о доходах и Савиной: «Не считаю королевой»

В эксклюзивном интервью изданию PEOPLETALK, Кирилл рассказал о соперничестве с тиктокерами, заработке и планах на будущее. Блогер родился в Санкт-Петербурге и переехал в Москву только в конце сентября. Кирилл признался, что начал снимать ролике случайно: «На самом деле нет, начал снимать по приколу по большей части. Просто увидел, что друг снимает, и решил попробовать. Why not? Я загружал больше «Историй» из Instagram, которые начали набирать неплохое количество просмотров буквально сразу же». Паркуром он занялся 8 лет назад: «Начал заниматься во дворе — тогда даже не подозревал, что паркур может вылиться в победу на мировых соревнованиях и в съемки со знаменитостями».

На вопрос о соперничестве с Диной Савиной Кирилл иронично ответил: «Для начала — Дину Саеву я не считаю королевой. Все-таки я думал, что королева — это Чарли Д’Амелио, у которой больше 100 000 000 подписчиков. Что помогло достичь результата? Я просто нашел свой уникальный формат — развлекательный трюковой пранк, паркур, шоу» и «Соперничества как такового нет, конфликтов тоже – я в этом движении пятый месяц и даже не успел с кем-то толком подружиться, чтобы поругаться. С Диной Саевой мы друг на друга подписаны, но не общались, хотя я был бы не против — у меня есть пара идей, которые я бы с ней с радостью заснял».