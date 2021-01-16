Главного редактора новостного портала в Рязани нашли убитой

После убийства подозреваемый исчез вместе с двумя детьми, которых похитил из дома супруги. Вместе с ними он отравился в Тверь, но его сразу же задержали. Сейчас он находится отделении полиции и допрашивается следователями, дети переданы под надзор родственников.

Совсем недавно мы писали о подробностях еще одного страшного убийства. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к двенадцати с половиной годам по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает РИА Новости. «Признать виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы по статье "Убийство" и полтора года — по статье "Незаконное хранение оружия". Путем сложения наказаний назначить 12,5 лет в колонии строгого режима», — заявила судья Юлия Максименко.