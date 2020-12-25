Расчленившего аспирантку историка Олега Соколова приговорили к 12,5 года строгого режима

Новость о задержании всемирно известного ученого удивила многих в ноябре прошлого года. Тогда 63-летний доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ, автор программы курса по истории военного искусства, «наполеоновед» Олег Соколов был задержан с травматическим пистолетом и отрезанными руками неизвестной девушки в рюкзаке — их он планировал утопить в Мойке, однако чуть не утонул сам. Тело и голову жертвы сотрудники правоохранительных органов нашли в его квартире. Убитой оказалась аспирантка из Краснодарского края Анастасия Ещенко.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что девушка погибла в момент ссоры с профессором, который, как передавало ВВС, был ее любовником. Ночью 8 ноября он выстрелил в нее из обреза малокалиберной винтовки. Олег Соколов был экспертом по эпохе наполеоновских войн и кавалером французского ордена Почетного легиона, любил появляться на лекциях в образе Наполеона. Именно в таком виде он планировал покончить с собой из-за случившегося. По статье «Убийство» мужчине грозило до 15 лет лишения свободы.