Беременная Анастасия Костенко дала отпор хейтерам.

На протяжении нескольких дней в Сети обсуждают свадьбу Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Ольга Бузова внесла свою лепту, оставив неосторожный комментарий под одной из записей в Instagram, что вызвало новый скандал между ее фанатами и поклонниками новоиспеченной семейной пары. Сегодня Анастасия Костенко опубликовала в своем блоге весьма откровенное «фото невесты» и ответила хейтерам.

«Счастливые люди видят обратное, а вот злюки пытаются привязаться, что-то там выдумать, пустить слух, но только от этого впечатления реальных гостей, у которых есть собственные имена и настоящие чувства, они не изменятся. Глаза, не то, что сверкали, а горели без остановки и ни один человек не остался без внимания. Забавно слышать от людей, которых не было и которых не приглашали, басни Крылова. Так что остается пожелать терпения и сил, чтобы пережить факт, что люди все довольны и счастливы, и бесконечного счастья, чтобы не заходить к незнакомым и не писать чушь несусветную», — написала она, но позже этот комментарий удалила.