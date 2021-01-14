Глафиру Тарханову в ботфортах и винтажном платье сравнили с королевой Марго

Глафира Тарханова продолжает удивлять поклонников креативными и необычными фотосессиями, представая в разных образах. В этот раз работа стилистов виртуозно смиксовала современный стиль и винтаж. Актриса появилась в шикарном черном платье с пышным подолом и короне на голове, которое надела в сочетании с черным ботфортами из глянцевой кожи.

Платье подчеркнуло отличную фигуру Тархановой — декольте демонстрирует пышный бюст актрисы.

В подписи к посту Глафира рассказала о своих мечтах, которые могут стать явью после пандемии коронавируса:

«Когда границы будут снова открыты для путешествий... Я мечтаю посетить замки Франции и Германии!!! Если бы еще в таком наряде!!!», — рассказывает она.