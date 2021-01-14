Глафиру Тарханову в ботфортах и винтажном платье сравнили с королевой Марго
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
Глафира Тарханова продолжает удивлять поклонников креативными и необычными фотосессиями, представая в разных образах. В этот раз работа стилистов виртуозно смиксовала современный стиль и винтаж. Актриса появилась в шикарном черном платье с пышным подолом и короне на голове, которое надела в сочетании с черным ботфортами из глянцевой кожи.
Платье подчеркнуло отличную фигуру Тархановой — декольте демонстрирует пышный бюст актрисы.
В подписи к посту Глафира рассказала о своих мечтах, которые могут стать явью после пандемии коронавируса:
«Когда границы будут снова открыты для путешествий... Я мечтаю посетить замки Франции и Германии!!! Если бы еще в таком наряде!!!», — рассказывает она.
Подписчики в комментариях поделились своими мечтами, рассказали, где хотели бы побывать и пригласили актрису приехать к ним. Фотосессия собрала множество комплиментов — люди оценили отличную фигуру Глафиры и тонкий стиль, а также сравнили Тарханову с легендарной королевой Марго.
Ранее Тарханова впервые показала четверых своих сыновей в Instagram на одной фотографии — актриса предпочитает не афишировать личную жизнь и не делиться каждым шагом своей семьи, поэтому существование стольких детей для многих поклонников стало сюрпризом.
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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