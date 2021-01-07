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Глафира Тарханова в шикарном красном платье пожелала поклонникам счастья на Рождество

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Глафира Тарханова, архивное фото

Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/

Актриса поздравила поклонников со светлым праздником в своем Instagram.

Глафира Тарханова присоединилась к поздравлениям других звезд, и пожелала счастья своим поклонникам в светлый праздник Рождество.

Поздравления актриса опубликовала под фотографией, на которой она появилась в эффектном и очень женственном красном платье с запахом, которое мягко подчеркнуло прекрасные формы актрисы. Наряд Глафира дополнила крупными, но довольно лаконичными золотыми серьгами.

«ДОБРА!!! ЗДОРОВЬЯ!!! ЛЮБВИ!!! Правильных мыслей и соответствущих дел! Каждый в ответе за свою жизнь, пусть у ВАС все будет хорошо!!!», — пожелала актриса своим поклонникам.

В комментариях восхитились образом актрисы и тоже поздравили ее с Рождеством:

«Обнимаю тебя, ты великая актриса!», «Удачи Вам и новых творческих побед!», «Какое красивое и яркое фото получилось, очень красиво», «Смотри, какая красота, но не возможно наглядеться!», «С Рождеством, драгоценная наша Глафира!».

В новогодние праздники актриса уже успела удивить своих подписчиков, и появилась в элегантной фотосессии в ванне с апельсинами.

Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой

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