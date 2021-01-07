Глафира Тарханова в шикарном красном платье пожелала поклонникам счастья на Рождество

Поздравления актриса опубликовала под фотографией, на которой она появилась в эффектном и очень женственном красном платье с запахом, которое мягко подчеркнуло прекрасные формы актрисы. Наряд Глафира дополнила крупными, но довольно лаконичными золотыми серьгами.

«ДОБРА!!! ЗДОРОВЬЯ!!! ЛЮБВИ!!! Правильных мыслей и соответствущих дел! Каждый в ответе за свою жизнь, пусть у ВАС все будет хорошо!!!», — пожелала актриса своим поклонникам.