Глафира Тарханова показала свои портреты, сделанные ее матерью: «Она у меня начинающий фотограф»
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Глафира Тарханова любит проводить время с родными. Совсем недавно она ездила на день рождения к любимой бабушке, а сейчас решила отправиться в совместное путешествие с мамой. Актриса выбрала для отдыха северную столицу. Поездка длилась всего один день, но подарила Глафире море позитивных эмоций.
«Я люблю насыщенный отдых😁 Для меня было важно провести эти дни с МАМОЙ, хотя очень хотелось разделить впечатления с мужем и сыновьями, но это в другой раз. 🌞Все что запланировали посетить за 1 ДЕНЬ, нам удалось осуществить😁 (будет ещё 2 части😜). Мне очень хотелось попасть в это сказочное, мультяшное, нереальное пространство. Мама у меня начинающий фотограф😂 поэтому выступила, в данном случае, в качестве модели☺️ как вам???» - поделилась актриса с фанатами.
На странице Тархановой появились не только ее портреты, но и фотографии матери актрисы. Поклонники отметили, что Глафира с мамой очень похожи.
«Как вы похожи😻я даже сначала перепутала мамочку с вами💛», «Вы такие классные! Обе!!!», «Вы так на маму похожи😊😘👍», «Спасибо, Глафира! Вы снова и снова открываете для меня мой родной город! Столько, оказывается, мест интересных у нас есть, где я ни разу не была!🙈», - пишут звезде сериалов поклонники.
Глафира Тарханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фото и видео: Instagram/@glafiratarhanova
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