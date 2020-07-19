Глафира Тарханова показала свои портреты, сделанные ее матерью: «Она у меня начинающий фотограф»

На странице Тархановой появились не только ее портреты, но и фотографии матери актрисы. Поклонники отметили, что Глафира с мамой очень похожи.

«Как вы похожи😻я даже сначала перепутала мамочку с вами💛», «Вы такие классные! Обе!!!», «Вы так на маму похожи😊😘👍», «Спасибо, Глафира! Вы снова и снова открываете для меня мой родной город! Столько, оказывается, мест интересных у нас есть, где я ни разу не была!🙈», - пишут звезде сериалов поклонники.

Глафира Тарханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.