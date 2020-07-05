Глафира Тарханова поздравила бабушку с 93-летием: «Букет любимых цветов подарили, торт испекли»

Подписчики умиляются теплым отношениям в семье Тархановой.

«Здоровья бабушке!А Вам Глафира низкий поклон. За то ,что уважаете и заботитесь о бабушке!!!», «Поздравляю!!! Вашей бабушке- здоровья крепкого!!!», «красивый букетик и ооочень милая бабуля! Дай бог бабуле здоровья и долгих лет жизни ❤️», «молодчина бабушка!👏 Глафира, с днем рождения бабушку Олю! Здоровья и долгих лет!!!🌷🌷🌷», - присоединяются к поздравлениям поклонники актрисы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Глафира Тарханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.