Глафира Тарханова поздравила бабушку с 93-летием: «Букет любимых цветов подарили, торт испекли»
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Глафира Траханова не раз доказывала - семейные узы для нее значат многое. Многодетная мама часто делится с подписчиками теплыми воспоминаниями из детства. Совсем не удивительно, что после взросления в такой дружной атмосфере звезда сама решила создать большую крепкую семью. На этот раз актриса решила навестить родную бабушку. Повод более, чем важный: любимая бабуля отмечает 93-летие.
«93 года моей любимой бабушке Оле!!!🎂 Привезли: земляники утром в поле набрали, букет ее любимых полевых цветов, вчера торт испекли, НОВЫЙ РЕЦЕПТ ТРАЙФЛ, очень вкусно, хотите рецепт??? Торт-волшебство, мягкий, бабушка в восторге😁», - написала под фото Глафира.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписчики умиляются теплым отношениям в семье Тархановой.
«Здоровья бабушке!А Вам Глафира низкий поклон. За то ,что уважаете и заботитесь о бабушке!!!», «Поздравляю!!! Вашей бабушке- здоровья крепкого!!!», «красивый букетик и ооочень милая бабуля! Дай бог бабуле здоровья и долгих лет жизни ❤️», «молодчина бабушка!👏 Глафира, с днем рождения бабушку Олю! Здоровья и долгих лет!!!🌷🌷🌷», - присоединяются к поздравлениям поклонники актрисы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Глафира Тарханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фото и видео: Instagram/@glafiratarhanova
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