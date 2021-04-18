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Гимнастка Светлана Хоркина пожаловалась на низкие пенсии в России

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Светлана Хоркина

Фото: @khorkinasvetlana/ Instagram

Экс-депутат Госдумы заявила о низких выплатах. По словам гимнастки, иногда пенсионерам не хватает денег даже на еду.

Однако, как сообщает издание «Собеседник» титулованным спортсменам живется намного легче, так как государство поддерживает их дополнительными стипендиями.

Напомним, прошлой осенью Светлана Хоркина родила второго ребенка. Маленького Ивана и подросшего Святослава она называет главными мужчинами в своей жизни. Спортсменка предпочитает не говорить о личной жизни, однако в откровенной беседе в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» она поделилась историей рождения сыновей и приоткрыла некоторые методы их воспитания.

«Я никогда не планировала специально чтобы родить. Я знала, что это, как все говорят, — Бог дает детей, — я это сегодня подтверждаю. Потому что у меня сегодня разница между старшим и младшим 14 лет. Я очень молилась о том, чтобы у меня был еще ребенок. Я очень этого хотела, я терпела и ждала. Еще раз это счастье почувствовать, стать мамой. Я не планировала, так вот случилось, и — надо же — буквально после Олимпийских игр. Я уехала на соревнования в Мексику, распланировала следующий год, у меня столько предложений, работы, все складывалось как никогда лучше, после окончания спортивной карьеры. Но, приехав из Мексики в Москву, я узнаю, что надо планы на следующий год отменить, что я и сделала с огромным удовольствием», — вспоминала гимнастка.

Фото и видео: @khorkinasvetlana/ Instagram

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