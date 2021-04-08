Светлана Хоркина, Яна Поплавская с мужем и другие на благотворительном вечере Ивана Сорокина

Организатором мероприятия стал автор книги и предприниматель Иван Сорокин.

На мероприятии появилось много звезд, среди которых Светлана Хоркина, Маргарита Мамун, Анатолий Цой, Яна Поплавская, Эд Халилов, Екатерина Боброва, Роман Маякин, Анфиса Черных, Раян Ахмедьянов, Светлана Демина, Дарья Волкова, Радислав Гандапас, Тимур Скляров и другие, а ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев.

Яна Поплавская появилась на презентации вместе с супругом, и выбрала для мероприятия длинное черное платье в горошек.