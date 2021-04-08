Светлана Хоркина, Яна Поплавская с мужем и другие на благотворительном вечере Ивана Сорокина
Фото: архив пресс-службы
Организатором мероприятия стал автор книги и предприниматель Иван Сорокин.
На мероприятии появилось много звезд, среди которых Светлана Хоркина, Маргарита Мамун, Анатолий Цой, Яна Поплавская, Эд Халилов, Екатерина Боброва, Роман Маякин, Анфиса Черных, Раян Ахмедьянов, Светлана Демина, Дарья Волкова, Радислав Гандапас, Тимур Скляров и другие, а ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев.
Яна Поплавская появилась на презентации вместе с супругом, и выбрала для мероприятия длинное черное платье в горошек.
Фото: архив пресс-службы
Светлана Хоркина выбрала черное приталенное платье с ремнем, эффектный жакет и необычного фасона серебристые ботинки, которые дополнил серебристый клатч.
Анфиса Черных выбрала черное мини-платье в сочетании с грубыми ботинками, объемный пиджак и яркую сумку через плечо.
Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
Книга «Поколение» Ивана Сорокина рассказывает о реформе образования и о великих умах России, потомки которых теряют идентичность, причастность к достижениям и истории нашей Родины. Однако все забытые ценности, традиции и философия будут собраны вновь.
Фото: архив пресс-службы
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