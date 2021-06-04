Гены ирокезов, имя вместо фамилии: 20 неожиданных фактов об Анджелине Джоли

4 июня одна из самых красивых и привлекательных актрис Голливуда отмечает 46-й день рождения. В ее жизни был и головокружительный успех (у нее есть два «Оскара» и три «Золотых глобуса»), и три брака по великой любви, и такие же громкие разводы... Она — мать шестерых детей, троих родных и троих приемных, известный филантроп и благотворитель. Анджелина Джоли — неординарная и яркая личность. В день ее рождения Passion.ru рассказывает о неожиданных деталях из жизни суперзвезды.