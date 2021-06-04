Гены ирокезов, имя вместо фамилии: 20 неожиданных фактов об Анджелине Джоли
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Фото: Dirk Waem/ Global Look press
- Анджелина родилась в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран. Джоли — второе имя Энджи (Анджелина Джоли Войт), которое она сделала своей творческой фамилией. Брата артистки зовут Джеймс Хейвен, он тоже отказался носить фамилию отца, взяв псевдоним по второму имени.
- Максимилиан Шелл (бывший муж Натальи Андрейченко) и Жаклин Биссет — крестные родители Джоли.
- Анджелина в интервью заявляла, что у нее есть гены ирокезов, доставшиеся от матери. Однако Джон Войт позже опроверг эти сведения, заявив, что сам придумал эту легенду, чтобы много лет назад привлечь внимание к супруге — начинающей актрисе.
- Родители развелись, когда Анджелине был всего год. Матери пришлось поставить крест на своей кинокарьере ради воспитания детей.
- В детстве у Энджи был необычный питомец — ящер с русским именем Владимир. Актриса вообще очень любила рептилий.
Фото: Кадр видео
После развода Маршелин Бертран была не такой богатой, как ее экс-супруг. Семья жила скромно, часто детей одевали в секонд-хенде. За это Энджи дразнили одноклассники. Доставалось ей и за худобу, и за брекеты, и за очки.
Впервые в кино Джоли появилась совсем еще малышкой — в фильме с отцом «В поисках выхода» 1982 года. А первой ее «настоящей» ролью стала героиня Кейт в фильме «Хакеры», где она снялась с будущим мужем Джонни Ли Миллером.
Фото: Кадр фильма
- Свою первую весомую награду — «Золотой глобус» — Анджелина получила в 1998 году за роль в фильме «Джиа». «Оскар» Джоли получила за роль второго плана в «Прерванной жизни» (2000 год). Вторую золотую статуэтку ей вручили в 2014-м за победу в номинации «Гуманитарная премия имени Джина Хершолта».
- Мик Джаггер испытывал трепетные чувства к Энджи, признаваясь, что она его пугает. В чувствах он признался после съемок Джоли в клипе Rolling Stones на песню Anybody Seen My Baby?
- Джоли должна была стать одной из героинь в фильме «Ангелы Чарли», но она выбрала «Лару Крофт».
- Джоли — фанатка татуировок и делает их в честь знаменательных событий в жизни. Одну из них она «нарисовала», выйдя замуж за Билли Боба Торнтона. Но через два года дракона пришлось выводить — актеры развелись.
Фото: Кадр фильма
- У Анджелины нет пиар-менеджера. Она сама выстраивает свои стратегии пиара. И весьма успешно.
- В 2004-м актриса получила лицензию пилота, потому что ее старшему сыну Мэддоксу нравилось летать. Теперь он, уже став взрослым, сам сидит за штурвалом.
- На съемках комедийного боевика «Мистер и миссис Смит» (2005 год) она познакомилась с секс-символом Голливуда Брэдом Питтом. Но он тогда был женат на Дженнифер Энистон, поэтому Питту и Джоли приходилось скрывать свой роман.
- Поженилась самая красивая пара кино лишь девять лет спустя после начала отношений. Но официальный брак продержался всего два года. За время отношений Питт и Джоли «обросли» шестью детьми — тремя приемными и тремя родными.
- Судебные тяжбы экс-супругов насчет опеки над детьми продолжаются по сей день.
Фото: Cinetext/ Distler/ Global Look press
- Анджелина много занимается благотворительностью. С миссией помощи бедным она уже побывала в Кении, Таиланде, Эквадоре, Судане, Косово, Конго, Иордании и других странах.
- Мать, тетя Джоли умерли от рака груди. И чтобы уберечь себя от подобной участи, Энджи решилась на операции по удалению груди и яичников. «Я должна сохранить себя ради детей», — объяснила она свое решение.
Фото: Cinetext/ Distler, Supplied by FilmStills.net, Paul Fenton, Hubert Boesl, Mehdi Taamallah, Dirk Waem, Armando Gallo/ Global Look press, East News, кадры фильмов
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