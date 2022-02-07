Где находится Андрей Звягинцев после комы из-за ковида — новые данные о его здоровье

6 февраля Андрею Звягинцеву исполнилось 58 лет. В день рождения режиссера появились и новые данные о состоянии его здоровья. О том, где сейчас находится кинодеятель, пропавший из поля зрения общественности, рассказал его друг, актер Владимир Мишуков.

«У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Мишуков в блоге и показал фото именинника.