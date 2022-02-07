passion.ru
1 мин.

Где находится Андрей Звягинцев после комы из-за ковида — новые данные о его здоровье

Осенью 2021 года прославленный режиссер заразился коронавирусом. Болезнь протекала в настолько тяжелой форме, что Звягинцева в срочном порядке отправили на лечение в Европу в одну из лучших клиник. И следующие полгода о его состоянии новостей не было.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Андрей Звягинцев на премьере своего фильма «Нелюбовь»

Фото: Starface

6 февраля Андрею Звягинцеву исполнилось 58 лет. В день рождения режиссера появились и новые данные о состоянии его здоровья. О том, где сейчас находится кинодеятель, пропавший из поля зрения общественности, рассказал его друг, актер Владимир Мишуков.

«У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Мишуков в блоге и показал фото именинника.

О тяжелом состоянии Андрея Звягинцева стало известно осенью 2021-го. Тогда пресса сообщала, что режиссер находится буквально между жизнью и смертью. Из-за коронавируса у него было тотальное поражение легких. Причем с болезнью Звягинцев боролся несколько месяцев.

Теперь же он восстанавливается в одной из российских клиник.

Фото: Straface

Новости партнеров
О чем говорят