Где находится Андрей Звягинцев после комы из-за ковида — новые данные о его здоровье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
6 февраля Андрею Звягинцеву исполнилось 58 лет. В день рождения режиссера появились и новые данные о состоянии его здоровья. О том, где сейчас находится кинодеятель, пропавший из поля зрения общественности, рассказал его друг, актер Владимир Мишуков.
«У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Мишуков в блоге и показал фото именинника.
О тяжелом состоянии Андрея Звягинцева стало известно осенью 2021-го. Тогда пресса сообщала, что режиссер находится буквально между жизнью и смертью. Из-за коронавируса у него было тотальное поражение легких. Причем с болезнью Звягинцев боролся несколько месяцев.
Теперь же он восстанавливается в одной из российских клиник.
Фото: Straface