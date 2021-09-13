Андрей Звягинцев в тяжелом состоянии с коронавирусом — режиссер лечится в немецкой клинике
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Режиссер Андрей Звягинцев находится в одной из больниц Германии с коронавирусом, его состояние предположительно оценивают как тяжелое. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на собственный источник из окружения режиссера.
«Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Его состояние связано с коронавирусной инфекцией, это правда. Первый раз он был госпитализирован в Москве, второй раз в июле, и до сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются», — цитирует издание слова знакомого Звягинцева.
Стоит отметить, что накануне в телеграм-каналах появилась также информация, что дела режиссера совсем плохи, и он находится буквально «на грани жизни и смерти». Подтверждений, что состояние Звягинцева является критическим, пока нет.
Стоит отметить, что в окружении режиссера, по данным URA.ru, опровергают информацию, что он находится в тяжелом состоянии.
«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — отметил инсайдер.
Андрей Звягинцев — известный кинорежиссер и сценарист, лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей и был дважды номинирован на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии BAFTA. Кроме того, он является обладателем премии «Золотой глобус» за фильм «Левиафан», которую получил в 2015 году.