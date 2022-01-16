Гарика Харламова и его возлюбленную Катерину Ковальчук заподозрили в расставании

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар». Между актерами не сразу завязались романтические отношения, ведь комик находился в процессе развода с экс-супругой Кристиной Асмус.

Слухи об отношениях Харламова и Ковальчук ходили еще с осени 2020 года, однако официально юморист и актриса впервые вышли в свет как пара в сентябре прошлого года. До этого они были замечены на отдыхе в Сочи в компании друзей — солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской.

40-летний резидент Comedy Club был женат дважды и воспитывает дочь Анастасию, рожденную во втором браке. Недавно девочке исполнилось 8 лет, и звездный отец трогательно поздравил ее.