passion.ru
1 мин.

Гарика Харламова и его возлюбленную Катерину Ковальчук заподозрили в расставании

Избранница комика Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук подогрела слухи о разрыве. Судя по публикациям девушки в социальных сетях, пара переживает сложный период.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подписчики актрисы и новой девушки Харламова забили тревогу. Катерина отписалась от шоумена в Instagram и публикует грустные фотографии с лиричными подписями. В мире социальных сетей такое поведение говорит о многом.

Но пока официальных подтверждений о разрыве от влюбленных не поступало. Гарик, который несколько дней назад находился в больнице, тоже никак не комментировал свою личную жизнь.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар». Между актерами не сразу завязались романтические отношения, ведь комик находился в процессе развода с экс-супругой Кристиной Асмус.

Слухи об отношениях Харламова и Ковальчук ходили еще с осени 2020 года, однако официально юморист и актриса впервые вышли в свет как пара в сентябре прошлого года. До этого они были замечены на отдыхе в Сочи в компании друзей — солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской.

40-летний резидент Comedy Club был женат дважды и воспитывает дочь Анастасию, рожденную во втором браке. Недавно девочке исполнилось 8 лет, и звездный отец трогательно поздравил ее.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят