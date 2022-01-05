«Самая большая любовь во вселенной!» Харламов трогательно поздравил дочь с днем рождения

В Дубае мама устроила для дочери сюрприз: актриса Кристина Асмус заполнила всю комнату шарами, купила подарки и розовые розы. А также она показала розово-белый торт с огромной золотой цифрой 8 — именно столько исполняется сегодня единственной дочери звезд. Кстати, одну из игрушек актриса ходила покупать вместе с дочкой ровно в полночь по местному времени.

Год назад в подготовке дня рождения малышки участвовали и Гарик, и Кристина.

Напомним, что пара Харламов — Асмус распалась после 7 лет отношений. Звезды развелись в 2020 году. 40-летний шоумен уже нашел себе новую возлюбленную — Харламов встречается с 28-летней коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Бывшая жена Гарика Кристина Асмус о подробностях своей личной жизни не рассказывает. Ради дочери экс-влюбленные смогли сохранить дружеские отношения.