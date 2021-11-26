Галкин вспомнил забавную историю, которая произошла с Басковым много лет назад

Из-за этого он даже пропустил сразу несколько самолетов:

«Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней. Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль "Большая разница". Ну такое бывает», — вспомнил Галкин.

Несмотря на то, что с алкоголем музыкант завязал, он умеет отлично провести время. Так, на свой недавний юбилей он закатил шикарную вечеринку, которая обошлась ему в 15 миллионов рублей.