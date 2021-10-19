passion.ru
1 мин.

Гагарина призналась, что избавилась от затяжной депрессии после расставания с мужем

34-летняя певица Полина Гагарина развелась со своим вторым супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым — в 2020 году. Артистка призналась, что много лет страдала от панических атак и только некоторое время назад смогла от них избавиться. Панацей для этого послужили произошедшие перемены в жизни исполнительницы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: East News

Гагарина отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, когда один из пользователей спросил о том, были ли у нее когда-либо панические атаки.

История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова

«Да! На протяжении 4-х лет. Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде. Даже в самолете. Последние почти 2 года их нет! С тех пор как в моей жизни случились перемены. От этого я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — призналась певица.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Спустя три года у пары родилась дочь Мия. Бывшим супругам не удалось расстаться в хороших отношениях. До сих пор они решают вопросы по поводы опеки над дочерью. Недавно, Исхаков запретил экс-супруге вывезти общую дочь на отдых за границу.

Фото и видео: Архив пресс-службы, East News