Гагарина призналась, что избавилась от затяжной депрессии после расставания с мужем

«Да! На протяжении 4-х лет. Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде. Даже в самолете. Последние почти 2 года их нет! С тех пор как в моей жизни случились перемены. От этого я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — призналась певица.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Спустя три года у пары родилась дочь Мия. Бывшим супругам не удалось расстаться в хороших отношениях. До сих пор они решают вопросы по поводы опеки над дочерью. Недавно, Исхаков запретил экс-супруге вывезти общую дочь на отдых за границу.