Гагарина призналась, что избавилась от затяжной депрессии после расставания с мужем
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Фото: East News
Гагарина отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, когда один из пользователей спросил о том, были ли у нее когда-либо панические атаки.
«Да! На протяжении 4-х лет. Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде. Даже в самолете. Последние почти 2 года их нет! С тех пор как в моей жизни случились перемены. От этого я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — призналась певица.
Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Спустя три года у пары родилась дочь Мия. Бывшим супругам не удалось расстаться в хороших отношениях. До сих пор они решают вопросы по поводы опеки над дочерью. Недавно, Исхаков запретил экс-супруге вывезти общую дочь на отдых за границу.
Фото и видео: Архив пресс-службы, East News