Инна и Юрий Жирковы поделились фотографиями с «оловянной» свадьбы.

В прошедшие выходные футболист Юрий Жирков и его любимая супруга — владелица модного ателье и многодетная мама Инна Жиркова отметили десять лет супружеской жизни. Вечеринку устроили спонтанно, пригласив самых близких друзей. «На самом деле все очень символично. Впервые за десять лет, в годовщину нашей свадьбы, мы с Юрой оказались вместе, обычно он был на сборах. Но в этом году все получилось удачно и муж выбрался, чтобы провести этот знаковый день вместе. Вечеринку устроили буквально за пару часов, обзвонив наших близких друзей и собрав их в ресторане. Почти весь вечер вспоминали, как я сказала Юре "да" и как мы классно погуляли на нашем торжестве», — рассказала Инна.

«10 лет назад я была еще совсем девчонка, но несмотря на юный возраст, как вы многие уже догадались, 1 февраля мы с Юрой сказали друг другу ДА. Оловянная свадьба — это только начало нашей совместной жизни, еще 10-к будет в нашей жизни много. Но для меня этот день очень важен, помню, как я нервничала и переживала. Расписывались в другой стране и рядом не было близких людей. Наша роспись была в Турции в российском консульстве, поэтому забыть это чувство невозможно)))) Я хочу сказать моему мужу, что я благодарна ему за то, что он из тысячи девчат выбрал именно меня. Моя жизнь это мечта любой девочки. Я любима и самое главное я многодетная мама. Спасибо тебе, что делаешь меня счастливой, — вспоминала она в день юбилея в блоге. — В голову пробрался вопрос, за что он меня полюбил ? Сказать, что я была красоткой или мудрой не могу. Но видимо это и правда не совсем важно, любовь это такое чувство, от которого не отвязаться и необъяснимо как, внезапно, оно может тебя настигнуть, что от одного взгляда бегут мурашки, а уж от прикосновения, что творится внутри вообще молчу))) Хочу чтобы наши чувства никогда не угасали, хочу в старости с тобой ворчать и продолжать держаться за руки. Ты самый близкий мой человек . Люблю тебя».