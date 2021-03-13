Футболист Икер Касильяс и телеведущая Сара Карбонеро подтвердили слухи о расставании

Они считались одной из самых красивых пар Испании. Футболист и экс-вратарь клуба "Порту" Икер Касильяс и тележурналистка, фэшн-икона Испании Сара Карбонеро были вместе одиннадцать лет.

Мы очень гордимся семьей, которой мы являемся, и тем, что смогли подарить друг другу любовь, которая наполняла нас счастьем все эти годы совместной жизни. Сегодня наша любовь пойдет разными, но не далекими путями, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу - оставаться преданными родителями, какими мы были до сих пор. Это взвешенное и продуманное решение, которое мы приняли по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся между нами навсегда. Нашим приоритетом является любовь и ответственность, мы хотим обеспечить благополучную жизнь, хорошее образование и безопасность нашим детям, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде. Мы просим уважать нашу конфиденциальность и границы личной жизни в это непростое время. Это наш единственный публичный комментарий на эту тему. Спасибо большое за ваше понимание, - написали супруги в Instagram под общим черно-белым фото.