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«Фурор»: поклонники обсуждают образ Анны Михалковой на открытии кинофестиваля «Кинотавр-2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михалкова

Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
9 июня в Сочи стартовал 30-й кинофестиваль «Кинотавр».

В минувшее воскресенье, 9 июня, в Сочи состоялась торжественная церемония открытия 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Одной из самых ярких гостей на красной дорожке перед Зимним театром стала Анна Михалкова, выбравшая шелковое платье горчичного цвета.

Поклонники старшей дочери режиссера Никиты Михалкова высоко оценили ее образ. «Очень и очень красиво!», «Фурор!», «Как Вам идёт это платье!🌸 Шикарно!», «Чудо, как хороша», «Вы такая красивая.🤗 Обновлённая👏», «Анна, какая вы красивая! Платье шикарное! Вам очень идет!», «Обалденный образ🤓👍👏👏👏вам оооочень идет! шикарно!», «Великолепный образ молодой женщины! И полная гармония!», «Восхитительная😍 , вам очень идёт этот цвет платья», «Очень красивое платье, очень красивая в нём Вы», – пишут Анне в Instagram.

А вам нравится образ Анны Михалковой?

Больше об открытии кинофестиваля «Кинотавр» вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface

Видео: Instagram, YouTube

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