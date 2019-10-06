«Фурор»: поклонники обсуждают образ Анны Михалковой на открытии кинофестиваля «Кинотавр-2019»

Поклонники старшей дочери режиссера Никиты Михалкова высоко оценили ее образ. «Очень и очень красиво!», «Фурор!», «Как Вам идёт это платье!🌸 Шикарно!», «Чудо, как хороша», «Вы такая красивая.🤗 Обновлённая👏», «Анна, какая вы красивая! Платье шикарное! Вам очень идет!», «Обалденный образ🤓👍👏👏👏вам оооочень идет! шикарно!», «Великолепный образ молодой женщины! И полная гармония!», «Восхитительная😍 , вам очень идёт этот цвет платья», «Очень красивое платье, очень красивая в нём Вы», – пишут Анне в Instagram.