«Фотобомба из прошлого»: Максим Галкин удивил Филиппа Киркорова еще одной тайной своей семьи

Максим Галкин продолжает удивлять! Не так давно он рассказал о родстве своего сына и бывшего мужа своей жены (поклонники давно сравнивали Гарри с сыном Филиппа Киркорова, отмечая их сходство). Разбирая семейный фотоархив, Максим наткнулся на фото, которое доказывает, что встреча с Аллой Пугачевой была предначертана ему судьбой.
«Фотобомба из прошлого! 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой», — написал он под черно-белой фотографией, на которой «стрелочками» отметил маму, папу и Аллу.
Одним из первых отреагировал Филипп Киркоров. «А ты где?😆», — удивился он. «Под столом, мне три года», — пояснил Максим Галкин.
«Как говорится, нет ничего случайного, Мир тесен!!! Кто бы мог тогда подумать...», П«ути Господни неисповедимы. Отличное фото», «Судьба...», «Судьба ваша предрешена!! Но... мама моложе Аллы !! Тогда такой мысли и допустить не могли», «Как говориться, не отчаивайся) может твой принц еще не родился», — шутят подписчики.
«Мама какая красивая !!!!», «Папа -красавчик!», — обсуждают они. Самые внимательные помнят, что талантом Максим пошел в маму.
Это статья в газете Свободная Болгария за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным , не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась. В 1996 году я с родителями поехал в Болгарию. Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в прекрасный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не особо надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. "Этот, по-моему, - мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: "Наташа!". Это было невероятно! Спустя полвека! Мужчина был сыном фабриканта, в 1946 году ему было семнадцать. На фото он с мамой в тот памятный день. Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью. Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал её в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю... но тогда совпало всё. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Берегите мам, мои любимые подписчики!
А вы верите в судьбу?
Фото: instagram