«Фотобомба из прошлого»: Максим Галкин удивил Филиппа Киркорова еще одной тайной своей семьи

Максим Галкин продолжает удивлять! Не так давно он рассказал о родстве своего сына и бывшего мужа своей жены (поклонники давно сравнивали Гарри с сыном Филиппа Киркорова, отмечая их сходство). Разбирая семейный фотоархив, Максим наткнулся на фото, которое доказывает, что встреча с Аллой Пугачевой была предначертана ему судьбой.

«Фотобомба из прошлого! 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой», — написал он под черно-белой фотографией, на которой «стрелочками» отметил маму, папу и Аллу.