Фото со свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой обсуждают в Сети

Вчера, 15 марта, в блоге радиоведущей Аллы Довлатовой, были опубликованы фотографии со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«15 марта — День отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезда Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там попрежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа...», — вспоминает звезда.