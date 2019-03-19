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«У суррогатной матери должна быть приличная родословная»: 70-летний Валерий Леонтьев ищет кандидаток на роль родительницы его первого ребенка

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Валерий Леонтьев

Фото: Instagram
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Бывший администратор артиста рассказал о его планах стать отцом.

Певец и исполнитель множества хитов 1980-1990-х Валерий Леонтьев и его супруга Людмила Исакович женаты уже почти 21 год, но детьми до сих пор так и не обзавелись. Сейчас женщине уже 66 лет, поэтому сама родить она не сможет, и Валерий Яковлевич уговорил ее обратиться к услугам суррогатной матери.

«Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» бывший помощник артиста Александр Богданович.

Судя по прохладному отзыву самой Исакович о родительстве в давнем интервью тому же изданию («Дети хороши, только когда они смотрят с чужих балконов»), она долгое время была чайлд-фри. Но, видимо, сейчас, когда Валерий Яковлевич разменял уже восьмой десяток, супруга решила пойти ему навстречу и наконец стать мамой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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