Поклонники обсуждают новую фигуру Виктории Бони

Поклонники Виктории Бони привыкли видеть свою любимицу «при параде». За несколько лет работы с профессиональными фотографами телезвезда научилась принимать позы, на которых ее тело выглядит крайне привлекательно. Стоит представимть удивлении публики, увидевшей не совсем удачный снимок Бони.

«Она же была на грани анорексии, худющая. А сейчас что?», «У нее фигура такая – нельзя ни на грамм поправиться, сразу квадратом становится, талии-то нет вообще», «Видела я пару месяцев назад ее в аэропорту. Она правда стройненькая, миниатюрная. А на этом фото, простите, но тут дело в штанах, которые она натянула до пупка и в этом цвете майки», — обсуждают в комментариях. Некоторые фанаты предположили, что телезвезда просто устала тратить неимоверные усилия, чтобы соответствовать своему имиджу.

Напомним, что после расставания с Алексом Смерфитом Виктория решила обрести более спортивную фигуру и поправиться. Но сейчас звезда соблюдает сыроедческую диету: она уверена, что именно этот стиль питания вернет ей утраченную энергию.

Фото: instagrtam.com