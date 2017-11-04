35-летняя Сати Казанова восхитила фанатов новой фотографией.

В последнее время скромница Сати Казанова радует фанатов весьма откровенными художественными снимками. Некоторое время назад она позировала обнаженной перед объективом подруги-фотографа, а сегодня — опубликовала кадр, который сделал ее любимый мужчина.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Ноя 22 2017 в 7:15 PST

«Очень красивая», «Che bella!», «Как будто 23.... на фото... что значит любофь и муж фотограф.... юность вернулась», «Отличное фото», «Видно, что замерзла)», «Какая сладкая», «Соски видно красиво))))))))», «Соски)))», «Сосочки», «Сисимпатичная маечка», — радуются подписчики.

Другие кадры из этого сета она публиковала немногим ранее.