«Фото любимого»: Сати Казанова в прозрачном платье позирует у океана
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35-летняя Сати Казанова восхитила фанатов новой фотографией.
В последнее время скромница Сати Казанова радует фанатов весьма откровенными художественными снимками. Некоторое время назад она позировала обнаженной перед объективом подруги-фотографа, а сегодня — опубликовала кадр, который сделал ее любимый мужчина.
«Фото любимого», — пояснила она.
«Очень красивая», «Che bella!», «Как будто 23.... на фото... что значит любофь и муж фотограф.... юность вернулась», «Отличное фото», «Видно, что замерзла)», «Какая сладкая», «Соски видно красиво))))))))», «Соски)))», «Сосочки», «Сисимпатичная маечка», — радуются подписчики.
Другие кадры из этого сета она публиковала немногим ранее.
Фото: instagram, globallookpress