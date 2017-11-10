«Медовые дни»: Сати Казанова опубликовала небольшое видео с отдыха
В августе этого года стало известно, что 35-летняя Сати Казанова выходит замуж за своего возлюбленного — итальянского фотографа Стефана Тиоццо. После пышного торжества, состоявшегося в конце октября, супруги отправились в медовый месяц на Мальдивы.
Несколько часов назад в своем Instagram Сати опубликовала небольшой видеоотчет об отдыхе. «Классное видео моего мужа о наших ... #МедовыеДни 🎬», — подписала ролик певица.
«Ну оченьь классная и красивая пара! Счастья вам💖», «Будьте счастливы!!!! Сделано с любовью!», «Красивая и очень гармоничная пара❤», «Мечта! Чтобы медовые дни длились как можно дольше!», «Восхитительно. Такое милое, задорное видео. Вы очаровательны. Так радостно за вас!!!!» — написали в комментариях восхищенные подписчики.
Напомним, свадьба Сати Казановой и Стефано Тиоццо прошла в несколько этапов: регистрация брака в московском Дворце бракосочетаний №4, а после этого торжество на родине невесты на Кавказе и на родине жениха в Италии.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram