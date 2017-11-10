Певица поделилась с поклонниками подробностями медового месяца.

В августе этого года стало известно, что 35-летняя Сати Казанова выходит замуж за своего возлюбленного — итальянского фотографа Стефана Тиоццо. После пышного торжества, состоявшегося в конце октября, супруги отправились в медовый месяц на Мальдивы.

Несколько часов назад в своем Instagram Сати опубликовала небольшой видеоотчет об отдыхе. «Классное видео моего мужа о наших ... #МедовыеДни 🎬», — подписала ролик певица.