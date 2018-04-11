«Суперпапа»: Павел Воля красит ногти двухлетней дочери Ляйсан Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — заботливые родители. Они стараются как можно больше времени проводить с детьми. Сегодня глава семейства поделился нежной фотографией с дочкой.
«Сегодня с Софией перекрываем ногти. Такой день. На вечер запланировали спать под столом», — написал звездный папа.
«Милота», «Я вас обожаю, крутяшные», «Малышка модница», «Под столом, с розовыми ногтями, мечта...», «То ли еще будет», «А макияж?», «Такое милое, повседневное и родное счастье», «Суперпапа», «Клево!)) это уже уровень "папочка"», «Муси пуси,, ми ми ми . Так приятно именно участие папы !!», «Папа молодец)))», — обсуждают подписчики.
Нашлись и критики. «Зачем такому маленькому ребёнку лак?», — пишут они.
А какого мнения придерживаетесь вы?
Фото: instagram