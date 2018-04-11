«Суперпапа»: Павел Воля красит ногти двухлетней дочери Ляйсан Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — заботливые родители. Они стараются как можно больше времени проводить с детьми. Сегодня глава семейства поделился нежной фотографией с дочкой.

«Сегодня с Софией перекрываем ногти. Такой день. На вечер запланировали спать под столом», — написал звездный папа.