Фото дня: Андрей Малахов проводит время в постели с двумя блондинками

«Виталина то что там делает?», «Вероятно, так задумано для шумихи», «Спелись», «Начало конца Андрея Малахова», «Андрей не ложись с кем попало - можно без квартир проснуться», «Скажи кто твой друг....... Да уж», «Водить дружбу с Виталиной, не ваш уровень», «Шурыгиной в этой компании не хватает», «Бузовой у ног не хватает», — обсуждают снимок фолловеры.

А вы следите за судьбой Виталины?

Фото: instagram