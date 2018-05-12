Фото дня: Андрей Малахов проводит время в постели с двумя блондинками

Шоумен Андрей Малахов порадовал подписчиков своего блога пикантной фотографией. На ней он запечатлен в объятиях двух блондинок — своей жены Натальи Шкулевой и бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.
«Когда уснул ожидая результаты конкурса #eurovision2018 #спокойнойночималыши», — пояснил он.
«Виталина то что там делает?», «Вероятно, так задумано для шумихи», «Спелись», «Начало конца Андрея Малахова», «Андрей не ложись с кем попало - можно без квартир проснуться», «Скажи кто твой друг....... Да уж», «Водить дружбу с Виталиной, не ваш уровень», «Шурыгиной в этой компании не хватает», «Бузовой у ног не хватает», — обсуждают снимок фолловеры.
А вы следите за судьбой Виталины?
Фото: instagram