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Фото дня: Андрей Малахов проводит время в постели с двумя блондинками

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Фото из Instagram Андрея Малахова
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46-летний Андрей Малахов уснул в объятиях жены и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Шоумен Андрей Малахов порадовал подписчиков своего блога пикантной фотографией. На ней он запечатлен в объятиях двух блондинок — своей жены Натальи Шкулевой и бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Когда уснул ожидая результаты конкурса #eurovision2018 #спокойнойночималыши», — пояснил он.

Публикация от @malakhov007

«Виталина то что там делает?», «Вероятно, так задумано для шумихи», «Спелись», «Начало конца Андрея Малахова», «Андрей не ложись с кем попало - можно без квартир проснуться», «Скажи кто твой друг....... Да уж», «Водить дружбу с Виталиной, не ваш уровень», «Шурыгиной в этой компании не хватает», «Бузовой у ног не хватает», — обсуждают снимок фолловеры.

А вы следите за судьбой Виталины?

Фото: instagram

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