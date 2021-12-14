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Филлеры и шлифовка — что сделала Вика Циганова со своими руками ради сохранения молодости

58-летняя певица не держит в тайне тот факт, что для своего внешнего преображения она прибегала к услугам специалистов. Вика признавалась — на это она пошла ради того, чтобы осчастливить супруга и сохранить собственную молодость.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вика Цыганова на церемонии награждения First Ladies Awards Russia

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

С недавних пор Вика Цыганова является участницей телевизионной передачи «Суперстар! Возвращение», где многим зрителям удалось увидеть феерическое преображение артистки. Для 58 лет певица выглядит шикарно, что отметили и специалисты. Свое мнение на этот счет высказала пластический хирург Мадина Байрамукова. «Вика Цыганова — молодец! Она в отличной форме, держит фигуру, скорее всего, прибегала к подтяжке лица и сделала блефаропластику. При этом, несмотря на то что серьезных вмешательств у нее было не так уж и много, певица активно занимается собой и делает это регулярно», — сообщила она во время разговора с Passion.ru

Эксперт отметила, что Цыганова пользуется услугами аппаратной косметологии, в число которых входит микроигольчатый RF-лифтинг и/или фокусированный ультразвук и лазерные шлифовки.

Также артистка активно ухаживает и за своими руками, ведь именно по ним в первую очередь можно определить возрастную категорию женщины. Для поддержания своих конечностей в великолепном виде она прибегает к лазерным шлифовкам СО2 и аугментации кистей рук при помощи филлеров.

Более подробно о преображении Вики Цыгановой вы можете прочитать в нашем эксклюзивном материале.

Фото: Instagram, Global Look press

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