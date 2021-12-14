Филлеры и шлифовка — что сделала Вика Циганова со своими руками ради сохранения молодости

С недавних пор Вика Цыганова является участницей телевизионной передачи «Суперстар! Возвращение», где многим зрителям удалось увидеть феерическое преображение артистки. Для 58 лет певица выглядит шикарно, что отметили и специалисты. Свое мнение на этот счет высказала пластический хирург Мадина Байрамукова. «Вика Цыганова — молодец! Она в отличной форме, держит фигуру, скорее всего, прибегала к подтяжке лица и сделала блефаропластику. При этом, несмотря на то что серьезных вмешательств у нее было не так уж и много, певица активно занимается собой и делает это регулярно», — сообщила она во время разговора с Passion.ru

Эксперт отметила, что Цыганова пользуется услугами аппаратной косметологии, в число которых входит микроигольчатый RF-лифтинг и/или фокусированный ультразвук и лазерные шлифовки.

Также артистка активно ухаживает и за своими руками, ведь именно по ним в первую очередь можно определить возрастную категорию женщины. Для поддержания своих конечностей в великолепном виде она прибегает к лазерным шлифовкам СО2 и аугментации кистей рук при помощи филлеров.

Более подробно о преображении Вики Цыгановой вы можете прочитать в нашем эксклюзивном материале.