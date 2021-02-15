Филипп Киркоров заявил, что Ольга Бузова и Дава уже не помирятся

Филипп Киркоров прокомментировал отношения между Ольгой Бузовой и Давой, и заявил, что между ними война и что они уже не помирятся.

Однако они могут попытаться сохранить дружеские отношения, как это получилось сделать у него с Аллой Борисовной.

О своем отношении к этой ситуации он рассказал корреспондентам «Собеседник».

«Я же Святой Валентин, я хочу, чтобы все были счастливы. Я люблю и Олю, и Даву», – заявил он. «Все зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, я же сумел сохранить дружеские отношения с Аллой Борисовной».

Ранее он поддержал Даву на шоу «Танцы со звездами», вживую исполнив песню «Немного жаль» для его номера.

Бузова страдает не меньше, однако сидеть дома в одиночестве она не хочет. 14 февраля она отправилась на дружескую встречу, на которой случайно оказались и ее бывший муж Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко.