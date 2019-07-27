Филипп Киркоров с новой музой, Сергей Жуков со скромной супругой, а также другие звезды на фестивале «ЖАРА»

Второй день музыкального фестиваля «ЖАРА» был посвящен творческому вечеру группы «ЛЮБЭ», а также музыкальному батлу Григория Лепса и Стаса Михайлова. Одни из самых эффектных мужчин российского шоу-бизнеса вместе исполняли свои хиты и пытались показать, как можно исполнить любимые многими песни наиболее интересно.
Филипп Киркоро тем временем появился на красной дорожке в сопровождении азербайджанской певицы Айгюн Казимовой. Артисты держались за руки, говорили друг о друге теплые слова и вообще спровоцировали слухи о своем романе. На фестивале Киркоров и Казимова вместе исполнили песню «Джалма», клип на которую они планируют снять в Баку.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также в этот вечер выступили группа «Фабрика», Ольга Бузова, Жасмин, Artik & Asti и многие другие звезды. Больше знаменитостей с красной дорожки второго дня фестиваля «ЖАРА» в Баку — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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