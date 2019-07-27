Филипп Киркоров с новой музой, Сергей Жуков со скромной супругой, а также другие звезды на фестивале «ЖАРА»

Второй день музыкального фестиваля «ЖАРА» был посвящен творческому вечеру группы «ЛЮБЭ», а также музыкальному батлу Григория Лепса и Стаса Михайлова. Одни из самых эффектных мужчин российского шоу-бизнеса вместе исполняли свои хиты и пытались показать, как можно исполнить любимые многими песни наиболее интересно.