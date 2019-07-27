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Филипп Киркоров с новой музой, Сергей Жуков со скромной супругой, а также другие звезды на фестивале «ЖАРА»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров и Айгюн Казимова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Второй день фестиваля «ЖАРА» в Баку был посвящен Григорию Лепсу, Стасу Михайлову и группе «Любэ», но в центре внимания в итоге оказался Филипп Киркоров.

Второй день музыкального фестиваля «ЖАРА» был посвящен творческому вечеру группы «ЛЮБЭ», а также музыкальному батлу Григория Лепса и Стаса Михайлова. Одни из самых эффектных мужчин российского шоу-бизнеса вместе исполняли свои хиты и пытались показать, как можно исполнить любимые многими песни наиболее интересно.

Филипп Киркоро тем временем появился на красной дорожке в сопровождении азербайджанской певицы Айгюн Казимовой. Артисты держались за руки, говорили друг о друге теплые слова и вообще спровоцировали слухи о своем романе. На фестивале Киркоров и Казимова вместе исполнили песню «Джалма», клип на которую они планируют снять в Баку.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Также в этот вечер выступили группа «Фабрика», Ольга Бузова, Жасмин, Artik & Asti и многие другие звезды. Больше знаменитостей с красной дорожки второго дня фестиваля «ЖАРА» в Баку — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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