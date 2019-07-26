Чувственная Вера Брежнева, сияющая Ольга Бузова и другие звезды на открытии фестиваля «ЖАРА»

В день открытия на фестивале выступили Вера Брежнева, Ани Лорак, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Рита Дакота, основатель фестиваля Эмин Агаларов и многие другие. Одной из самых эффектных знаменитостей на красной дорожке стала Вера Брежнева, продемонстрировавшая спортивную фигуру в белом топе и юбке с высоким вырезом.