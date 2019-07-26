Чувственная Вера Брежнева, сияющая Ольга Бузова и другие звезды на открытии фестиваля «ЖАРА»

В день открытия на фестивале выступили Вера Брежнева, Ани Лорак, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Рита Дакота, основатель фестиваля Эмин Агаларов и многие другие. Одной из самых эффектных знаменитостей на красной дорожке стала Вера Брежнева, продемонстрировавшая спортивную фигуру в белом топе и юбке с высоким вырезом.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На сцене певица выглядела не менее привлекательно: Вера выступила в сверкающем прозрачном костюме.
А вот Рита Дакота напротив решила одеться неожиданно скромно. Певица позировала фотографам в стильном брючном костюме и рубашке ярко-оранжевого цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Чистякова-Ионова, которая в последнее время экспериментирует со стилем, появилась на открытии фестиваля в необычном блестящем и очень коротком платье с ромбами. Певица в очередной раз подогрела слухи о своем разводе, продемонстрировав безымянный палец без кольца.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше фотографий с открытия фестиваля «ЖАРА» смотрите в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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