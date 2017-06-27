Члены команды Филиппа Киркорова получили серьезные травмы по вине лихачей

«Ночью после концерта шоу "Я" в Ставрополе участники нашего коллектива попали в аварию. Пара молодых людей решили устроить гонки по ночному городу и, не справившись с управлением, на полном ходу устроили на перекрестке аварию. Сергей, Татьяна, Олег, Ирина и водитель Александр, которые ехали после концерта по вине этих самонадеянных стритрейсеров получили серьезные травмы — ушибы, вывихи, переломы», — сообщил Филипп Киркоров сегодня.

«Был на месте аварии, смотря на то, что осталось от автомобиля, большое счастье, что не случилось трагедии. Хотя и сейчас на восстановление здоровья моим коллегам потребуется не один месяц. Пожелайте нашим ребятам скорейшего выздоровления», — обратился музыкант к фанатам.