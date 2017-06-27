Филипп Киркоров рассказал о страшной аварии после концерта: «Пожелайте скорейшего выздоровления»
«Ночью после концерта шоу "Я" в Ставрополе участники нашего коллектива попали в аварию. Пара молодых людей решили устроить гонки по ночному городу и, не справившись с управлением, на полном ходу устроили на перекрестке аварию. Сергей, Татьяна, Олег, Ирина и водитель Александр, которые ехали после концерта по вине этих самонадеянных стритрейсеров получили серьезные травмы — ушибы, вывихи, переломы», — сообщил Филипп Киркоров сегодня.
«Был на месте аварии, смотря на то, что осталось от автомобиля, большое счастье, что не случилось трагедии. Хотя и сейчас на восстановление здоровья моим коллегам потребуется не один месяц. Пожелайте нашим ребятам скорейшего выздоровления», — обратился музыкант к фанатам.
Филипп надеется, что виновникам не сойдет с рук это безобразие. «Ночные гонщики отделались только испугом. Хотя, судя по тому, что совершили, они не боятся ничего, в том числе, и ответственности по закону. Мне сказали, что ситуация на контроле у мэра Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева. Надеюсь, виновные понесут заслуженное наказание и больше от их лихачества никто не пострадает», — подчеркнул он.
Это не первое подобное происшествие в последние дни. Вчера о страшном ДТП рассказала популярная певица Саша Project, которая сама едва не погибла в загоревшемся автомобиле.
Фото: instagram.com