31-летняя певица Саша Project показала видео с места происшествия

Популярной певице Саше Project пришлось испытать немало трудностей на своем жизненном пути. Звезда «нулевых», прославившаяся хитами «Очень нужен ты» и «Белое платье», потеряла красоту и здоровье в результате обращения к пластическому хирургу, а после того, как из-за постоянных наркозов у нее начались проблемы с памятью, ее бросил муж. Но вчера звезда поняла: все-таки судьба благосклонна к ней. Женщина всего лишь получила травмы в ДТП, которое могло стать для нее смертельным.

«Вчера был мой третий "День Рождения " !!!! Я наверное "родилась в рубашке " !!!!!!!! Слава богу я ЖИВА !!!», — написала она под страшными кадрами.