Популярная певица Саша Project получила травмы в страшном ДТП
Популярной певице Саше Project пришлось испытать немало трудностей на своем жизненном пути. Звезда «нулевых», прославившаяся хитами «Очень нужен ты» и «Белое платье», потеряла красоту и здоровье в результате обращения к пластическому хирургу, а после того, как из-за постоянных наркозов у нее начались проблемы с памятью, ее бросил муж. Но вчера звезда поняла: все-таки судьба благосклонна к ней. Женщина всего лишь получила травмы в ДТП, которое могло стать для нее смертельным.
«Вчера был мой третий "День Рождения " !!!! Я наверное "родилась в рубашке " !!!!!!!! Слава богу я ЖИВА !!!», — написала она под страшными кадрами.
Автомобиль, в котором Саша возвращалась с очередного выступления, столкнулся с «газелью». Начался пожар, травмированную певицу срочно достали из смятого салона. «Я до сих пор смотрю видео ! И не понимаю как????? Как на мне нет не царапины! Синяки ушибы ! Руки , ноги целы , остальное заживет !!!!», — радуется она. Водителю такси повезло меньше: он находится в реанимации. К нему пассажирка претензий не имеет: «виноват камаз который собрал машины».
«Страх который я испытала наверное будет преследовать меня еще долго !!!!! Я не знаю как все это произошло , какие-то секунды и меня почему-то несут на руках , голова кружится , голоса , крики !!!!!! Когда я пришла в себя и увидела машину в которой я ехала , я заплакала !!!! Заплакала не от страха , он пришел потом , заплакала потому что поняла как мне повезло , повезло остаться в живых», — делится Саша.
Желаем звезде и водителю скорейшего выздоровления!
Фото: instagram.com