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Филипп Киркоров рассказал, как и почему «побил» Ольгу Бузову

Киркоров показал, как зажигают Бузова, Навка и Лолита — и раскрыл секрет успеха своего хита.

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» за считанные дни стала хитом. Ее напевают в России и зарубежом, в караоке, барах и даже на таможнях. В одном из недавних видео король российской эстрады рассказал, как он «побил» Ольгу Бузову и признался: он вовсе не планировал это делать.

«Я помню свое состояние. В Болгарии это было: я на гастролях, дети прыгают вокруг, море... И тут приходит почта мне и мой саунд-продюсер Толик Лопатин говорит: "Послушай, тут что-то прислали из дружественной нам Украины"», — вспоминает музыкант. В почте оказалась песня, которой суждено было стать хитом.

Поначалу Филипп не делал никаких ставок на этот материал — так же было и с хитами «Атлантида», «Зайка». «Вообще даже не думал и не рассчитывал, что эти песни станут хитами. Записал и все», — признался он. Но его друзья — Ани Лорак, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Яна Рудковская — высоко оценили работу. В видеоролике команда артиста собрала сюжеты, как зажигают Татьяна Навка, Лолита Милявская, Евгений Плющенко — и даже Ольга Бузова, которая в конце-концов сама пострадала от действий артиста.

«И вдруг эти посты начали поститься, репоститься, другие коллеги, юмор, люди которые вообще на меня не были подписаны... Смотрю в сториз — выкладывают какие-то смешные картинки, каких-то теток, какие-то бокалы, настроение... и понеслось», — рассказывает Филипп.

С 200-го места айтьюнс песня за 3 часа попала на 4-е и продержалась там более недели, побив рекорд Ольги Бузовой, которую Филипп, рассказывая о своем успехе, нежно называет «Королевой айтьюнса».

«В песне было изначально заложено "киркоровское", и в то же самое время — сегодняшнее, актуальное. Поэтому оно вот случилось, сложилось и рвануло. А что там дальше — я не знаю», — объяснил Филипп свой успех.

А вам нравится эта песня?

Фото: globallookpress, instagram

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