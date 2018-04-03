Филипп Киркоров рассказал, как и почему «побил» Ольгу Бузову

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» за считанные дни стала хитом. Ее напевают в России и зарубежом, в караоке, барах и даже на таможнях. В одном из недавних видео король российской эстрады рассказал, как он «побил» Ольгу Бузову и признался: он вовсе не планировал это делать.

«Я помню свое состояние. В Болгарии это было: я на гастролях, дети прыгают вокруг, море... И тут приходит почта мне и мой саунд-продюсер Толик Лопатин говорит: "Послушай, тут что-то прислали из дружественной нам Украины"», — вспоминает музыкант. В почте оказалась песня, которой суждено было стать хитом.

Поначалу Филипп не делал никаких ставок на этот материал — так же было и с хитами «Атлантида», «Зайка». «Вообще даже не думал и не рассчитывал, что эти песни станут хитами. Записал и все», — признался он. Но его друзья — Ани Лорак, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Яна Рудковская — высоко оценили работу. В видеоролике команда артиста собрала сюжеты, как зажигают Татьяна Навка, Лолита Милявская, Евгений Плющенко — и даже Ольга Бузова, которая в конце-концов сама пострадала от действий артиста.