15 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Джорджина похвасталась фигурой.

Павел Воля рассказал о лучшем дне и фотографии с сыном: «Прекрасный был вчера день. День рождения. Полдня я просидел с сыном на окне в Ритце на Тверской, отвечая на вопросы: а это что за здание, кто там жил раньше, почему у всех разные крыши, почему у Кремля такие высокие стены, почему площадь Красная и тд. А в другую половину дня ворвался сюрприз от моей любимой. Это было прекрасно, незабываемо, в самую душу. Я - счастливый человек!!! Спасибо».

Анфиса Чехова показала, как проводит время с сыном в бассейне. Юлия Барановская загадала желание: они с детьми устали от зимы и ждут весну.

Иосиф Пригожин показалмаленького и мокрого члена семьи: «Пенная ванна перед сном. Член нашей семьи Лизи. Аня Шульгина ухаживает за ней».

Дмитрий Маликов посмеялся над собой и Игорем Николаевым: