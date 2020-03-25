«Какие умнички!» Филипп Киркоров показала, как его дети учатся на «удаленке»

Поклонники звездного семейства оценили ролик, о чем написали в комментариях: «Молодец зайчик! Умница!❤️❤️❤️❤️❤️🎆», «Умничка», «У меня сын тоже так учится.», «Ну правильно 👍 и у нас так», «Похоже, они на слух понимают все. Только мало говорят?», «Молодец наш парень!!👍👏👏👏», «Красавчик», «Сейчас все так... А что делать? Держимся», «Мартин красавчик». К слову, как и Филипп Киркоров и другие артисты, Кристина Орбакайте на время осталась без работы. Артисты отменили выступления и гастроли из-за коронавируса и теперь вынуждены проводить все время дома. Кристина рассказала подписчикам, что все время уделяет семье и показала видео с дочерью Клавдией (30 марта девочке исполнится 8 лет, — прим. ред.), в котором они нежно спели советский хит про Маленького принца.