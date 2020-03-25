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«Какие умнички!» Филипп Киркоров показала, как его дети учатся на «удаленке»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Из-за карантина дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, как и все остальные, вынуждены продолжать школьное обучение дома.

На странице Мартина Киркорова в Instagram появилось видео, в котором он учит английский язык с преподавателем по Интернету и проводит время вместе с сестрой Аллой-Викторией. «Учеба на «удалёнке». Делу время, потехе час..», — говорится в подписи.

Поклонники звездного семейства оценили ролик, о чем написали в комментариях: «Молодец зайчик! Умница!❤️❤️❤️❤️❤️🎆», «Умничка», «У меня сын тоже так учится.», «Ну правильно 👍 и у нас так», «Похоже, они на слух понимают все. Только мало говорят?», «Молодец наш парень!!👍👏👏👏», «Красавчик», «Сейчас все так... А что делать? Держимся», «Мартин красавчик». К слову, как и Филипп Киркоров и другие артисты, Кристина Орбакайте на время осталась без работы. Артисты отменили выступления и гастроли из-за коронавируса и теперь вынуждены проводить все время дома. Кристина рассказала подписчикам, что все время уделяет семье и показала видео с дочерью Клавдией (30 марта девочке исполнится 8 лет, — прим. ред.), в котором они нежно спели советский хит про Маленького принца.

Фото и видео: Instagram

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